“El jueves tuve una perdida irrecuperable, como es la muerte de mi marido. En ese mismo día murieron tres personas en el mismo tramo y casi al mismo tiempo”, señaló Danisa en el audio que se viralizó por WhatsApp entre los vecinos de Plottier.

La mujer aseguró que su marido sabía del peligro de circular por esos dos carriles no habilitados, que están sin terminar paralelo a la ruta. “Ese día hubo un accidente entre un auto y una bicicleta en el que el ciclista falleció también. La Policía desviaba el tránsito por la ruta no habilitada sin haber otro oficial que haga retomar el tránsito a ruta oficial. Ellos estaban ahí arriba por eso, fueron desviados por el accidente previo”, sostuvo Danisa en diálogo con LU5.

E indicó: “La Policía no me quiso justificar el desvió. Más allá de la mala maniobra de la conductora de la camioneta que atropelló a mi marido, él nunca se hubiese subido a esa ruta no habilitada. No subió por propia voluntad. No iba a exponer su carnet de profesional, trabajaba hace 20 años en Oca Neuquén, era sumamente responsable y me decía que eso era un peligro”.

Dijo que recorrió esos kilómetros que separan la calle Olascoaga hasta el puente de Capex las maestras de la escuela 301, a pocos metros de donde murió su marido, les comentaron que tanto ellas como los alumnos tienen que esperar el colectivo en el boulevard que están entre ambas rutas porque no tienen un lugar como parada y el tránsito en los cuatro carriles es constante.

Los que viven en los loteos próximos a la ruta en ese tramo tampoco tienen seguridad a la hora de hacer el retome para entrar a las calles perpendiculares porque el paso continuo por la calzada no habilitada de los vehículos que lo toman como si lo estuviera.

Señaló que el reclamo es tanto a Vialidad Nacional como Provincial para que den una respuesta por esta obra inconclusa que apenas cuenta con un cartel de “ruta no habilitada”.

“No hay gente trabajando. En un mes se llevó cinco vidas en un tramo de 5 kilómetros, o la habilitan o la anulan, pero no pueden pretender que no pasen sólo por poner un tarro amarillo porque sigue abierta”, agregó.

La marcha será donde hace dos días colocaron una estrella amarilla para dar cuenta del peligro de transitar por esa calzada. A pocos metros del ingreso de la escuela que tampoco cuenta con una señalización alusiva.

“Mi marido tenía 40 años. Estábamos construyendo la casa de nuestros sueños. Estaba feliz, soñaba con terminarla y poder viajar. tenemos un hijo de 15 años y otro de 18, esto nos partió al medio. No va a cambiar la realidad, pero quiero sentirme tranquilo que no muera un niño de la escuela”, cerró la mujer.

Embed

RUTA-22-NO HABILITADA-MUERTE.jpg

LEÉ MÁS

Rutas: hubo una muerte cada cuatro días durante enero

Un muerto por el choque entre dos camionetas en la Ruta 22

Murió el joven hospitalizado tras el accidente sobre la Ruta 22 en Plottier

Cansados del caos, vecinos piden soluciones en la Ruta 22