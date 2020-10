Bal comenzó con el pie izquierdo cuando, frente a la consigna, respondió "¡Sí, señor!", en vez de decir "¡Sí, chef!". Cuando Martitegui le pidió que se dirigiera a él de esa manera, el actor le preguntó si podía decirle "señor chef", en clara señal de rebeldía. La escena se replicó más tarde, cuando el jurado se acercó a la estación del participante.

“Le digo señor pero es de una forma cariñosa”, trató de explicarle Bal. "Soy un chef", contrapuso Martitegui. "Pero es un señor chef", retrucó el concursante. "Un doctor es un doctor, no es un señor", insistió el jurado. "Pero sigue siendo un doctor al mismo tiempo que es un señor. Bueno, no importa", manifestó el actor dando por terminado el cruce.

“¿Qué hiciste, además de destrozar toda la mesada?”, le preguntó Martitegui, al observar el desorden en su lugar de trabajo. “Hay un desorden tremendo. Perdón, hice lo que pude”, se disculpó el joven. “’Hice lo que pude' no lo digas nunca más. Si esto es lo que podés…”, le recriminó el chef. Este comentario terminó de enfurecer al participante, quien le contestó: “No digo ‘hice lo que pude’, no digo ‘señor’. ¿Algo más?”

Instantes después, ya sin la presencia de Martitegui, Fede miró a la cámara y lo comparó con un famoso personaje de Star Wars. “¿Lo tenés a Darth Vader, el de ‘Luke, I’m your father’? ¿Viste que respira así? Bueno, Martitegui viene y ya te hace así . Entonces, decís: ‘¿Qué pasa, señor? Relájese, no estamos en La Guerra de las Galaxias”, dijo imitando la respiración del célebre villano de la saga galáctica.

Molesto por las sorpresivas consignas de preparar dos platos adicionales a la propuesta original y por los cortocircuitos con Martitegui, Bal hizo un descargo antes de que el plantel evaluador probaran sus preparaciones y dieran su veredicto.

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1320540685590798338 Un jurado insaciable Como si los dos primeros no hubieran sido suficiente trabajo, Damián Betular les pide a los participantes un TERCER PLATO con los ingredientes que les quedan Mirá #MasterchefArgentina ahora en https://t.co/g1U8b7C8PL y Mi Telefe pic.twitter.com/FXfEZCRt9r — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) October 26, 2020

Tras reconocer que se había enojado, el actor expresó: "Estaba un poquito sobrepasado. Siento que vienen a ayudarnos per un chef en particular viene y me pone nervioso, entonces creo que no suma nada, solo ponerme nervioso", dijo en alusión a Martitegui. "Quise en un momento ser un poco compañero y me di cuenta que no somos compañeros, él es el jurado", agregó.

"Yo estoy acá para juzgar cómo cocinás, a veces te doy un consejo, y a veces te digo lo que hacés mal. Probablemente dentro de un año, como pasa con muchos de mi cocineros, digas: "Bueno, Germán tenía razón. Quizá llegues a eso o quizá no". Sin dar marcha atrás, ante la sorpresiva mirada de muchos de sus compañeros, Bal retrucó: "Dejame decirte igual que aunque sientas que no me estás enseñando, yo siento que estoy aprendiendo de vos. Pero entiendo tus formas, y debe ser así".

"Admiro tu valentía de decir esto antes de que prueben tus platos", intervino el conductor del ciclo, Santiago del Moro. "Claro, ¿lo voy a decir después?", lanzó Federico. "Hay momentos en lo que uno tiene que hablar y creo que con inteligencia, coherencia y respeto, se llega a un buen lugar", sostuvo el participante.

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1320546232880779264 "Eso es una papa pisada, no un puré" No fue una buena noche para @balfederico y el jurado le da una cruda devolución ¿Podrá quedarse? #MasterchefArgentina pic.twitter.com/erPI49qXJA — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) October 26, 2020

La situación se puso aún peor cuando Martitegui se negó a probar uno de los platos del participante que llevaba papa. "¿No lo va a probar?" preguntó Fede, y el jurado solo contestó: "No, conozco el gusto de la papa". Bal agregó en ese instante: "Pero le puse mucho amor, ¿por qué no lo prueba?". Acto seguido, el jurado dio por cerrado el ida y vuelta con una respuesta contundente hacia el participante: "El amor no es un condimento". La frase se convirtió en tendencia en las redes, al igual que nombre del ex campeón del "Bailando por un Sueño". “No merezco semejante desaprobación” se quejó Bal en el detrás de escena. "Si me llego a quedar esta noche viene una difícil competencia, una competencia entre Germán y yo", anticipó el concursante.

"La cocina necesita organización, concentración y calma. Vos no tuviste ninguna de esas tres cosas hoy. Vi una persona enojada, gritando, con ganas de irse. No hay forma de cocinar bien así, y todo lo que pasa en tu mesa durante el tiempo que estás cocinado, termina en el plato. No es la forma de conectarse con algo que da placer, y tus platos hoy no lo dan", le dijo Martitegui tras rehusarse a probar su preparación.

Visiblemente molesto, Bal concluyó: "Hay que entender que lo que ustedes generan cuando se acercan a nuestras islas es motivo de lo que le pasa a uno después, cuando ustedes se van. Quiero que lo entiendan y el desprecio que uno siente, que no pruebe ni siquiera mi pescado, es grande".

Como es habitual, la tensión entre Bal y Martitegui tuvo su caja de resonancia en Twitter.

