Tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Zaira tomó la palabra

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre este tipo de separación. Por favor, pido puedan entender no sólo por mí, también por nuestros hijos", cerró la mediática.

Mientras tanto, desde sus redes sociales, el propio Mauro Icardi salió a desmentir la separación, y lanzó explosivas declaraciones: es que dijo que con Wanda estaban planeando buscar un hijo varón y aseguró que se sentía el padre de los hijos que la mediática había tenido con Maxi López. En resumen, una situación por demás extraña, que no parece tener mucha lógica ni un final aparente.

Por eso, los medios fueron a buscar la palabra directa de Zaira Nara, hermana de Wanda y quién sabe todo sobre ella, para que les dijera que era lo que estaba pasando. Advertida por lo que se venía, la conductora prefirió esquivar el tema: “Hoy no hablo del tema. No me sale mentir, así que no hablo de nada".

La que sí habló fue Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, quién no dio mucha más información, pero sí confirmó la separación: “Escuché lo mismo que ustedes. Hablé con Wanda, hablé con Mauro. Y escuché obviamente a los dos. Confirmado. Así lo dijo Wanda, ¿no? Yo confío en la palabra de ella. Wanda puso una historia, yo confío en la historia que puso Wanda”.