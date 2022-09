Zaira Nara enfrentó por primera vez los rumores de infidelidad de su marido, Jakob Von Plessen

“Se llegó a decir que yo estaba separada” , recordó la menor de las Nara. “¿Pero no estuviste separada?” , le preguntó Pía Shaw picante. “No, no estaba separada, creo que no”, respondió un poco en broma.

Fue ahí que la panelista le recordó una charla que habían tenido en mayo por WhatsApp, en donde le había hecho la misma pregunta, en medio de los rumores de que Jakob Von Plessen la había engañado. Con el permiso de la modelo, la Angelita leyó el chat del 19 de mayo.

“Somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es, jamás lo encontré con nada”, aseguró en su momento Zaira. “Nadie duda que son una familia, pero ¿pasó algo?”, le preguntó Pía.

“Cómo en todas las familias, pero no porque me presionen voy a acelerar procesos o declaraciones, hoy solo decirte, que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia, los amigos, no es real. Siempre prefiero llamarme a silencio”, terminó la charla Zaira.

Una vez terminado de leer los chats, la modelo volvió a reafirmar lo que dijo meses antes, ahora ya con una situación familiar mucho más tranquila.

“En ese momento salí a hablar porque de mí estoy acostumbrada que se hable, no me molesta. Yo estoy expuesta, estoy en este ambiente y te acostumbras a las balas”, explicó.

“Cuando salieron a hablar de Jakob con una chica, que conozco un montón, me pareció acorde salir y hablar con Pía y decirle eso ya que estaba tomando una dimensión muy fuerte”, agregó la modelo antes de cerrar: “Tampoco me iba a hacer la esnob de no hablar con nadie”.