Zaira Nara habló del escándalo de su hermana Wanda y su empleada

“No tengo ni idea. La verdad que no me quiero meter en un tema muy delicado como todos los temas que rodean a mi hermana”, señaló Zaira en Implacables cuando le preguntaron sobre la exempleada.

Por otro lado, con respecto a la supuesta pelea de su hermana con Natalia Oreiro en la producción de ¿Quién es la máscara? dijo: “Me habla muy bien de Natalia y de todos, sobre todo de Lizy. Se mandan videos todo el tiempo pero no pueden mostrar nada hasta que no salgan al aire. Que yo tenga entendido está todo re bien con Natalia, siempre me dice que es una excelente profesional”.

"No se llevan bien Wanda y Natalia. Le incomoda su poco profesionalismo (A Oreiro). Wanda llega tarde y todo eso a Natalia Oreiro no le estaría gustando. Están muy preocupados (en el canal) porque está anunciado como el programa del año", había dicho Yanina Latorre en LAM con respecto al tema.

"Descontento en Telefé. La máscara empieza la semana que viene y grabaron solamente cinco programas. Wanda se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional y ordenada. No se están haciendo las grabaciones según lo previsto”, agregó.

"Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida y de sus cosas. Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprendemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", señaló Natalia en Primicias Ya, en concordancia con lo que dijo Zaira.