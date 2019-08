La medida se tomó tras una extensión del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA) y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores en Argentina (CIDOA).

En el Alto Valle, el plan “Agosto 0KM” debutó en medio de la incertidumbre económica y política después de la aplastante derrota del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio en la PASO del 11 agosto. En la semana posterior a las elecciones, muchos interesados por el plan se acercaron a las concesionarias de la zona para informarse sobre el programa o para adquirir un vehículo y se encontraron desorientados o indignados ante la falta o poca información que ofrecían desde las agencias.

LM Neuquén hizo un relevamiento de las concesionarias de la zona para consultar a los vendedores cómo funciona el plan en la región y cómo está el mercado en la actualidad.

Desde la agencia Sahiora, expresaron que están aplicando el plan del gobierno desde junio y además lanzaron otras promociones que vencen este fin de semana. “Lo que sucedió el lunes, después de las PASO, es que en la mayoría de las concesionarias desde el lunes a las 13 hasta el jueves o viernes no tenían lista de precios por la volatilidad del mercado cambiario. En la agencia, el viernes a la tarde ya teníamos una lista de precios para comenzar a trabajar y después sacamos promociones para salir a pelear en el mercado. Entre los precios que teníamos antes de las PASO y los que tenemos en la actualidad hay un aumento del 25%", expresó.

En tanto, desde Arauco, aclararon que los descuentos que ofrece el plan del Gobierno sólo se aplican para los autos de venta directa y sobre el precio de lista de la unidad que haya adquirido el cliente.

En la agencia Kumenia afirmaron que: “Desde junio venimos ofreciendo los descuentos y tengo entendido que algunas agencias no tenían lista de precios por lo que no podían vender o poner un precio a las unidades. En la concesionaria mantuvimos precios y descuentos”.

En Pire Rayen, comentaron que: “Esto es una cuestión lógica, si aumenta el dólar no sabes a qué valor vas a reponer, esto también le pasa a una panadería o a cualquier comercio que tenga que reponer mercadería. El plan del Gobierno comenzó en junio con 90.000 pesos de bonificación y con el 9 % de incremento de ventas el gobierno recuperaba los gastos. En junio, se incrementaron un 25%. En julio, las ventas aumentaron y llegamos a vender las unidades que teníamos en stock más las unidades que venían de fábrica. En agosto se prorrogó el descuento, veníamos con el mismo ritmo, pero después de las PASO, las concesionarias y las terminales no tenían precio de lista y no podían hacer operaciones con ningún dólar de referencia. Una vez que se estabilizó el mercado cambiario, volvimos a operar con normalidad, pero tardamos casi una semana en trasladar el nuevo precio a las unidades”, y agregaron que: “La gente hace una mala lectura de la situación y lo primero que piensa es que la concesionaria está especulando, pero la realidad es que la agencia no tenía cómo cancelar la compra de unidades sin un precio de referencia. Hoy tenemos las bonificaciones del plan del Gobierno que las seguimos manteniendo con las mismas tasas en los bancos con los que operamos.”

En tanto, desde Iruña, afirmaron que mantienen los precios y siguen trabajando durante todo el mes con el plan “Agosto 0KM”. También comentaron que suelen lanzar promociones en algunas de sus líneas. Además, manifestaron que desconocen si este plan continuará en los próximos meses y de que forma se implementará.

Desde el Ministerio de Producción no confirmaron si el plan de descuentos para la compra de 0KM se extenderá durante el mes próximo.

El dolor de cabeza de los planes de ahorro

Desde Sahiora, también hicieron referencia a los planes de ahorro, que varios dolores de cabeza le han traído a sus subscriptores. “El plan de ahorro no tiene salvación porque cada vez que aumenta el dólar se transfiere automáticamente al precio de la unidad y se refleja en el aumento de la cuota, lamentablemente no hay vuelta atrás” concluyó.

