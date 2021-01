Tras los memes, apareció "La Petisa" que se hizo viral

El video rápidamente dio vueltas por las redes sociales y se convirtió en viral, produciéndose además una catarata de memes.

Tras el "boom", Adrián Aquino decidió usar su cuenta de Tik Tok para mostrar el rostro de su madre: en el mismo se ve como ella, en chiste, lo golpea y le recrimina lo que dijo en la televisión: "¡Salí de acá! ¡Me hiciste quedar mal con tus hermanos!". La escena, realizada en tono de comedia, termina con un saludo de "Feliz 2021".

Pastor de los “verdes”

En tanto, en una entrevista con La Nación, el hombre contó que ahora está dispuesto a ser el pastor de los cristianos que están a favor del aborto. “Me sacaron de contexto. Pero con mi video quiero evitar confrontar y que se vea que el evangelio no discrimina y dios no tiene un pañuelo verde o celeste. Lo que me sorprendió son los mensajes de los católicos contra la ley después de aprobada. Creo que esos mensajes alejan de su fe a los cristianos que están a favor del aborto. Muchos católicos van a dejar de ir a la iglesia porque el catolicismo se opuso al proyecto de ley”, relató, y luego agregó: “Yo creo que ahora mucha de la gente de la ola verde se quedó sin religión, y yo quiero ser el pastor de esas personas.

“Mi mensaje no es una ideología, sino un mensaje de fe y fuerza interior que todo ser humano necesita”, finalizó.