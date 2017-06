Tras los rumores, se confirmó la ruptura

“La separación se decide por mutuo acuerdo, por el paso del tiempo, del almanaque, de las cuestiones de todas las parejas. No tuvo ninguna incidencia el rumor”, declaró Lamothe en diálogo con el portal ciudad.com y aclaró que por el momento no cree que el distanciamiento sea definitivo: “Vamos a probar a ver qué nos pasa estando separados, esa es la verdad. No es definitivo. Pero eso sólo lo sabremos cuando pase el tiempo, estemos viviendo separados y veamos qué es lo que nos pasa”.

Lamothe se separa Lamothe y Zylberberg llevaban más de 10 años juntos y tienen un hijo en común, Luis Ernesto, de 5 años.

“Es una situación muy triste para mí. Lo único que me importa es tratar de estar bien yo, de estar tranquilo, que Julieta esté bien y Ernesto esté bien”, finalizó el intérprete.

Durante parte del 2016, la pareja tuvo que afrontar los rumores de un affaire entre el actual galán de Las Estrellas y la ex de Adrián Suar, momento en el que ambos protagonizaban Educando a Nina. Tanto Lamothe como Zylberberg aseguraron que Griselda es sólo una amiga y que los dichos no habían afectado para nada su relación.

P22-F03-espec(SCE_ID=95450).jpg "Es una situación muy triste para mí", fue la manera en la que resumió su pasar el galán de novelas.

Tras pasar el verano juntos y mostrándose en las redes sociales más unidos que nunca, los actores optaron por iniciar terapia de pareja hace aproximadamente dos semanas, lo que habría culminado en esta separación.

¿Siciliani al acecho?

La ex de Adrián Suar desde hace un par de meses se muestra como una femme fatale, compartiendo imágenes semidesnuda en las redes sociales. Si realmente está interesada en Esteban Lamothe, este es el momento.