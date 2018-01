Por tercera vez en lo que va de 2018, una gran cantidad de vecinos de Plottier permanece sin energía eléctrica tras un desperfecto detectado anoche y que aún persiste, por lo que hay zonas que llevan más de 15 horas sin servicios.

El problema afectó a todos los barrios comprendidos desde calle Las Lajas hacía Arroyito y desde Paraguay, sobre el canal de riego, hacia el norte.

Cientos de vecinos expresaron su enojo en las redes sociales y se comunicaron con LM Neuquén para expresar su malestar y detallar que a pesar del reclamo no hay respuesta por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos.

El ente informó que sufrió un desperfecto como consecuencia de la caída de un rayo y adelantó que el problema estaba subsanado pero igualmente muchos barrios continuaban sin luz.

Los vecinos explicaron que desde la cooperativa no sabían precisar cuál era el problema que afectaba al servicio y no tenía un horario estimado para su restablecimiento. Ante esto, planean una movilización a las 18 a las oficinas.

copperativa3.jpg Gentileza

Embed Hoy 18 HS. en #PLOTTIER #RUIDAZO en @coopplottier contra los cortes, la pésima gestión y la desidia, en defensa de NUESTRA COOPERATIVA y el derecho a tener un buen servicio sin #TARIFAZOS. — Adrián Díaz (@adtuitterodiaz) 22 de enero de 2018

En diálogo con LM Neuquén, Sergio Soto, el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, dijo que estaban trabajando en una falla en una estación (la misma que provocó un gran apagón hace una semana) pero no brindó detalles sobre el problema ni el restablecimiento de la luz.

"Hay distintas situaciones, cuando las cuestiones son menores se puede resolver de manera rápida, pero cuando se rompe una máquina, se fatigan materiales cambia la cuestión. El último corte se debió a un mal cálculo en la resistencia de una línea", agregó.

Embed Siempre una excusa para que se corte la luz en Plottier sino es el lluvia es la viento y si no es ni la lluvia ni el viento es calor — Pollito (@joakinn_8) 22 de enero de 2018

Además, Soto confirmó que a más tardar en julio va a entrar en funcionamiento la nueva estación con una capacidad muy superior a la actual, lo que hará que mejore la calidad del servicio.

Casi un día sin luz

Anoche, alrededor de las 21, se produjo un gran apagón en gran parte de la ciudad. La Cooperativa indicó en un primer comunicado a través de su Facebook oficial que el inconveniente se debió a "la caída de un rayo en la línea Arroyito-Neuquén que afectó la línea 33 kv, dejando sin luz la ciudad de Plottier".

"Hace minutos logramos restablecer parte de la ciudad, los sectores que faltan tendrán energía cuando disminuya la tormenta y el personal pueda hacer las maniobras de recolección", aseguró la Cooperativa en el comunicado.

Sin embargo esta mañana muchos vecinos de la localidad se quejaron a través de las redes sociales y de LU5 porque todavía están sin luz.

Los mensajes llegaron desde distintos sectores de Plottier, incluso cerca de las 8 de la mañana. "Tuve que tirar otra vez toda la comida de la heladera porque se me echó a perder. No quiero insultar, pero no se me ocurre otra cosa con esta Cooperativa de luz que tenemos", aseguró un oyente de la radio.

"Que no nos mientan. Si hubiera sido porque cayó un rayo se hubiera cortado en toda la ciudad, y anoche había varios sectores que tenían electricidad", dijo enojado otro de los vecinos afectados por el apagón.

Embed Se cortó la luz en Plottier. Fijar tuit — Mauricio Reina (@MaurooRey) 22 de enero de 2018

Embed Plottier, carguen los celulares que no se si la luz llega al 2do tiempo del partido. — Joaquin Motusich (@MotusichJ) 22 de enero de 2018

