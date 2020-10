Tras matar a su hijo, le mandó fotos del nene acuchillado a la madre

La madre de Thiago y de Priscila, quienes fueron atacados por su padre a cuchillazos el miércoles en Capilla del Monte, uno de los cuales murió y la otra permanece herida en grave estado, aseguró que su ex pareja concretó el hecho en venganza contra ella porque se negaba a retomar la relación y afirmó que, tras atacarlos, el hombre le mandó fotos de su hijo cortado en un brazo.

“Le pido que no meta a los chicos y ahí me mandó una foto de un brazo con sangre. Pensaba que era el brazo de él, no pensé que era el de mis hijos", relató Brenda Moyano, madre de los niños atacados por Gerardo Reyna (39 años) en una casa del barrio La Toma, en esa localidad del Valle de la Punilla, en Córdoba.