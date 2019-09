Tras ser internado, Lanata volvió a su programa: "Soy casi Terminator"

"Gracias a la calle más que nada, a toda la gente… Para mí es particularmente conmovedor que me digan 'recé por vos' o lo que sea porque es como que me dan algo íntimo y realmente me gusta. Y a todos los que se preocuparon y demás. También a los hincha huevos que me ven fumar y me dicen 'basta de fumar', ¡y a lo mejor están fumando ellos! Pero no importa, me dicen a mí, ¿viste?", señaló.

Lanata fue internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión el domingo 15 por la tarde. Por ese motivo ese día no salió al aire su programa de El Trece.

El pasado lunes a las 9:30 de la mañana, la institución médica dio el primer parte sobre la salud del conductor: "El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el Sr. Jorge E. Lanata ingresó a la institución en el día de ayer por un cuadro de crisis hipertensiva, evolucionando al momento con parámetros estables". Finalmente, el miércoles pasado fue dado de alta.

Esta fue la cuarta internación de Jorge en los últimos siete meses. En marzo, estuvo en la terapia intensiva de la Fundación Favaloro por un cuadro de gastroenteritis. A mediados de abril había estado en el mismo centro de salud por una neuropatía diabética. En tanto, a principios de junio cuando permaneció cuatro días en el Hospital Británico tras contraer el virus influenza H1N1, más conocido como gripe A.

