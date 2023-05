Traverso: "lo de Agustín Canapino en IndyCar es fantástico"

Agustín Canapino concluyó su participación en las 500 millas de Indianápolis a bordo del equipo Juncos Hollinger Racing, dirigido por el argentino Ricardo Juncos, y si bien no tuvo la suerte de ver la bandera a cuadros debido a un accidente que no tuvo opción de evitar, a falta de 8 vueltas el Titán se encontraba en el podio del mítico óvalo.

Canapein.jpeg Agustín Canapino se convirtió en el primer argentino en más de 80 años en correr las 500 Millas de Indianápolis.

En una entrevista exclusiva de Carburando, el multicampeón de Ramallo aseguró: “Es fantástico lo que está haciendo Agustin. La parte más difícil ya la hizo, porque pensá que se bajó de un auto que no tiene nada que ver con el de Indy y se adaptó de una manera espectacular, que es la parte más complicada. Llegó a la mitad, por poner un número y de acá en más es más lento pero también va a ganar puestos, es muy bueno y no voy a entrar en el apriete de ‘tiene que ganar’, porque después se pone difícil. Es fantástico, independientemente de la amistad que tengo con él, cuando me enteré que iba a la IndyCar dije, si se adapta… es muy bueno y sino parte, pero es muy bueno”.