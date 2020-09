Tremendo cruce entre Cafiero y Bullrich por el ahorro en dólares

Las nuevas restricciones para adquirir el dólar ahorro, que recién el lunes volverían a permitir que los bancos vendan a sus clientes, desataron todo tipo de críticas y cruces. Pero pocos como el que sostuvieron en las redes este sábado la ex Ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich , y el actual Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero . Twitter fue la arena elegida para la contienda y el funcionario, además de defenderse de una acusación de tener dólares y negarlo, redobló la apuesta: "Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres".

“El motivo de mi consulta -escribe Bullrich en su carta- se debe a que puntualmente usted en declaraciones públicas recientes aseguró que no posee ahorro en dólares; pero analizando dicha ‘Declaración Jurada’, encontramos que posee una Caja de Ahorro en Dólares, con un depósito de 992.413,99, contradiciendo de esta manera sus afirmaciones”, dice el pedido, que la ex Ministra subió a su cuenta de Twitter con un mensaje: "Después de que el Presidente pidiera ahorrar en pesos, le mandé una nota al jefe de Gabinete. Dijo que ya no tenía dólares, pero en su declaración jurada figura que sí. Si los vendió, ¿a qué dólar recurrió? Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso".

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1309844181553160192 Después de que el Presidente pidiera ahorrar en pesos, le mandé una nota al jefe de Gabinete.

Dijo que ya no tenía dólares, pero en su declaración jurada figura que sí.

Si los vendió, ¿a qué dólar recurrió? Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso. pic.twitter.com/lQP7bd2lpU — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2020

Horas más tarde, el jefe de Gabinete recurrió a las redes sociales para contestarle a la presidenta del PRO. “Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres. La DDJJ es de enero de 2020 y está expresada en pesos. Vendí esos dólares por homebanking, a cotización oficial, como corresponde. ¿El macrismo habla de doble discurso? ¿Son cínicos o perdieron la memoria?”, arremetió Cafiero.

https://twitter.com/SantiCafiero/status/1309903345101033473 Le pido a la oposición que después de que Macri metiera al país en su mayor crisis en 20 años, y estando en medio de la crisis global por la pandemia, deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) September 26, 2020

Y agregó: “Sus funcionarios, con Dujovne, Prat Gay y Aranguren a la cabeza, pusieron su dinero en el exterior y endeudaron al país mientras sus patrimonios crecieron. ¿No les parece que todavía le deben respuestas al pueblo argentino?”.

https://twitter.com/SantiCafiero/status/1309903348167053315 Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres. La DDJJ es de enero de 2020 y está expresada en pesos. Vendí esos dólares por homebanking, a cotización oficial, como corresponde.



¿El macrismo habla de doble discurso? ¿Son cínicos o perdieron la memoria?https://t.co/hEuklfpSf5 — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) September 26, 2020

Por último, Santiago Cafiero le pidió a la oposición que “acepte” que en las elecciones se impuso “la propuesta de reconstrucción de la Argentina a partir de un modelo de producción y empleo” y los llamó a debatir en el Congreso “las mejores normas”.