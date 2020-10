Tremendo cruce entre Feinmann y Pastor por las tomas: "El periodista sos vos y yo soy un pelotudo"

Pastor insistió con su postura: "Pero Eduardo, siempre en un conflicto necesitás que la Justicia...", hasta que fue interrumpido por Feinmann: "No, quedate tranquilo, Pastor. El equivocado siempre soy yo. Quedate tranquilo. Vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. No, quedate tranquilo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo. Quedate tranquilo, Pastor querido".

A pesar de los intentos de Facundo Pastor, no logró calmar el temperamento del periodista. "Dejame decirte que no es lo que yo pienso de vos, que no creo que te tengas que poner así", le dijo a Feinmann. "¿En serio necesitás para evaluar que un juez te diga esto?". Una vez más, Pastor argumentó: "Necesitás que un juez resuelva una sucesión y una herencia que no tiene partición, que no tiene inventario...".

FEINMANN vs FACUNDO PASTOR, SE AGARRARON EN VIVO!!! POR EL CASO ETCHEVEHRE

Feinmann volvió a contradecirlo: "Es que la señora de la que vos hablas ya cedió su parte y la firmó en esta escritura, en esta firma que está acá, ¿está claro?". Entonces, Pastor cuestionó: "¿Pero eso está presentado en la causa o lo tiene el abogado de Etchevehere?". Muy enojado, Feinmann disparó antes de dar por terminado el pase y la discusión: "Está bien, listo, no voy a dar una clase. Mirá, no me vas a tomar examen, Facundo. Te agradezco mucho, buenas noches, hasta mañana", lo despidió Feinmann.

El documento al que hacía referencia está fechado en 2018 y lo difundió el escribano José Luis Zuffiaurre, quien dijo que Dolores Etchevehere firmó de manera personal en su escribanía, junto a su abogado, la escritura en donde "cede el total de su paquete accionario a una sociedad anónima de Buenos Aires".