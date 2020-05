Tremendo palazo de Lali

“¿Qué pensabas cuando nos poníamos de novios en tus series?”, le preguntó la cantante. “Bueno, tenés varios en tu haber”, le contestó Morena, con mucha picardía. “No, estuve cuatro años de novia con Peter Lanzani, fue mi primer novio. Lloramos de risa con el vivo que hicimos la otra vez. Hay mucho cariño de familia y fue hermoso volvernos a ver”, se defendió Lali con mucho humor.

“¿Y a Benja lo vas a negar? ¿Solo tuviste dos?”, le preguntó la madre de Romina Yan, en referencia a Benjamín Amadeo. “Es que ya no me daba la vida con tantos años”, retrucó Lali, entre risas.

Luego, sin perder el sentido del humor, pero dejando en claro que no todos sus ex novios le dejaron un buen recuerdo, Lali tiró un terrible palito que, claramente, fue dirigido a Mariano Martínez. “Hay otro también, pero de ese no vamos a hablar”, afirmó.

Picante y redoblando la apuesta, la cantante remató: “Le mandamos un caluroso abrazo desde acá, desde el éter de internet. Qué va a se. La vida...”. “Vos también tendrás alguno que no querés nombrar”, le dijo Lali Espósito a Cris Morena.

Lali y Mariano Martínez comenzaron su relación cuando protagonizaban Esperanza Mía. Primero los actores negaron un posible romance pero a los meses terminaron confirmándolo. La separación fue un escándalo en medio de acusaciones de celos y planteos. Inclusive, la actriz dio a entenDer que recibió maltratos de su ex.