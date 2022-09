Tremendo palo de Cande Tinelli a Coti

Si bien aún no ha hablado con ningún medio sobre la separación, la hija de Marcelo fue letal con su mensaje. “Cuida lo que quieres, es carísimo perder lo que no tiene precio”, fueron las palabras de la cantante, que tenía planeado lanzar canciones junto a Coti.

Ambos aparecían juntos en el programa Canta conmigo ahora y de acuerdo con el contrato, si uno se ausentaba, el otro también podía faltar. La panelista señaló días atrás en Socios del espectáculo que Sorokin viajó a España luego de la separación y Cande participó del programa sola. Luego, aclaró que la idea de la ex pareja es no volver a cruzarse al aire en el reality de canal Trece. “Lamentablemente está confirmada la separación de Cande Tinelli y Coti. Se acuerdan que habíamos contado que él está en España, que habían firmado que cuando no va uno a Canta conmigo ahora, no va el otro”, señaló la periodista.

COTI Y CANDE TINELLI, SEPARACIÓN CONFIRMADA: ÉL YA ESTÁ EN ESPAÑA Y ELLA SOLA EN CANTA CONMIGO AHORA

Semanas atrás, Coti habló de sus planes de pasar por el registro civil con la joven de 32 años: “Va a haber casamiento, sí. Estamos cerca. Sí. Todavía fecha no, pero el año que viene seguro”, contó en diálogo con Socios del espectáculo.

Mientras que la hija de Tinelli aseguró que quiere ser mamá: “En este momento la verdad que no, pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre”.