Tremendo: Verónica Monti reveló que Sergio Denis es adicto a la cocaína y Marcela Tauro la cruzó furiosa

“Te fuiste de mambo por hablar de cosas muy personales y fuertes sobre él. A veces uno tiene adicciones que no quiere contar públicamente y que las quiere cuidar. Hay un audio dando vueltas muy fuerte, vos sabés de cuál hablo, el del platito, en el que vos le decís ‘otra vez, otra dosis’, estamos hablando de una adicción, teóricamente, a la cocaína, vamos a decir la verdad, estamos hablando de un platito”, agregó Jorge Rial. Tras los dichos del periodista, Monti lo confirmó: “Puramente cocaína, empezó a los cuarenta, por lo que estuvo treinta años”.

Luego de que Rial haga hincapié en que la adicción es una enfermedad, la pareja del artista dijo que no se lo puede juzgar ni condenar, y que la familia sabía sobre su condición. “La familia me escuchaba pero no hablaba”, afirmó.

Las palabras de la mujer provocaron la furia de Marcela Tauro, quien no dudó en salir a cruzarla. “A mí me parece de mal gusto que vos cuentes esto, en esta situación, en este estado de salud de Sergio. En otro momento no se si me molestaría, porque es grande para defenderse”, arremetió la periodista.

