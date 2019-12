Las víctimas, durante su crudo relato, aseguraron que acudieron primero a la Iglesia, pero dicen que la institución les dio la espalda. Luego fueron a la Justicia, que procesó a Pascual y lo envió a la cárcel de Ezeiza con prisión preventiva.

Las monjas denunciaron además que el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, se ofreció a modo personal como aval de la prisión domiciliaria que pretendía conseguir Pascual para seguir detenido en el Hogar Sacerdotal Monseñor Mariano Antonio Espinosa.

La Cámara del Crimen, sin embargo, rechazó el pedido y por ahora el sacerdote seguirá preso en Ezeiza, según determinó el juez de primera instancia Javier Sánchez Sarmiento.

En tanto, el arzobispado de Buenos Aires emitió un comunicado sobre la denuncia por abuso sexual contra el presbítero Manuel Pascual, en el que detalló que la investigación fue elevada a la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede y que ese organismo ordenó un proceso judicial canónico a cargo del Tribunal Eclesiástico Bonaerense.

Finalmente, el arzobispado recordó que desde el comienzo del proceso penal respondió a los requerimientos del Tribunal Nacional, y reiteró su "compromiso de seguir trabajando para evitar dentro de la Iglesia toda clase de abusos".

Sufrieron tormentos antes y después

Una de las denunciantes contó que el sacerdote abusó sexualmente de ella durante 5 años. Dijo que junto con otras víctimas hicieron la denuncia civil y la denuncia canónica. “Hace poco (en la investigación canónica) me llamaron a declarar como si esto fuera un complot, ¿no? Me preguntaron qué ganábamos nosotras, si esto era un complot. Dije que no ganamos nada con salir en medios o hacer una denuncia penal o dentro de la Iglesia, porque mi vocación era ser religiosa y no ser denunciante”, sostuvo. Otra de las denunciantes contó en el informe de TV que Pascual aprovechaba la situación de ser su confesor de manera obligada para generar situaciones de intimidad, forzar el acercamiento físico y abusar. En otra ocasión, en el campo La Ermita, de Capitán Sarmiento, Buenos Aires, donde Pascual coordinaba retiros espirituales en los que se hacía acompañar por una monja para cocinar y asistirlo, intentó abusar de ella por la noche. “Nunca frenó”, dijo, tras describir situaciones de presión que incluyeron forzarla a dormir con él en la misma cama.

