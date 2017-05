Tres muertos por una venganza narco

Para desentrañar el origen de esta locura hay que llevar el calendario hasta fines de abril. Matías Moyano, de 31 años, estaba a cinco meses de recuperar la libertad. Preso en la cárcel de Batán, había conseguido que la Justicia le concediera salidas transitorias.

El último domingo del mes pasado, a poco de salir de la prisión, cuando iba con su novia en una moto por la ruta 88, un hombre los alcanzó en otra moto, se les puso a la par y les disparó: le pegó cuatro tiros a Moyano. La chica sufrió heridas leves. Su muerte instaló un clima de suma tensión en los barrios General Pueyrredón y El Martillo.

De acuerdo a la versión que ayer barajaban investigadores, el mejor amigo de Moyano, Nelson Alderete (habían llegado juntos desde Santiago del Estero para radicarse en Mar del Plata), juró vengarse. Por eso, según la misma fuente, en la tarde del domingo el joven de 25 años esperó en la esquina de Sicilia y Coronel Vidal a que pasaran los jóvenes a quien atribuía el asesinato de su amigo.

Cuando Mariano Lescano, de 18 años, cerca de las seis de la tarde, pasó al volante de su VW Gol Trend negro, Alderete se descubrió y lo recibió a tiros. Pero no le alcanzó a dar a él: le pegó en la cabeza a un chico de 15 años, Francisco Cháves, que viajaba en el asiento de acompañante. Lescano lo llevó al Hospital Interzonal, a unos diez minutos de allí, y “lo tiró en la guardia”, contó un investigador.

Los médicos lo operaron, pero no consiguieron reanimarlo. El adolescente murió tras ser intervenido. Entonces se puso en marcha una nueva venganza que en la madrugada del lunes desató una batalla descomunal entre narcos. “Esta noche no dormimos”, dice que auguró una vecina al enterarse de la muerte del joven: “Es que acá no hay patrullaje, a la Policía ni se la ve. Acá hay mucha droga y todas las noches hay tiros”, contó a regañadientes, pues el barrio está en silencio, por eso la dificultad para los investigadores que intentan dar con los responsables: “Nadie habla”, dijeron.

La reconstrucción que fueron hilando los investigadores indica que al enterarse de la muerte de su amigo en el hospital, dos adolescentes fueron en búsqueda de Alderete. Faltaba una hora para la medianoche. Lo encontraron en su casa y éste los recibió a tiros: a uno lo mató de dos disparos -en el pecho y en la ingle-. Se llamaba Brian Falcato y tenía 17 años. Al otro (Lautaro Olivera, de 18) lo hirió y al cierre de esta edición permanecía internado en estado “gravísimo” en el Hospital Interzonal. Alderete, entretanto, consiguió escapar hasta una casa cercana.

Amigos de las víctimas fueron a buscarlo. Llegaron con camionetas, cercaron el barrio incendiando coches en las esquinas para que no pudiera llegar la Policía pero también para que Alderete no hallara vía de escape.

Los atacantes lo encontraron en la propiedad de su novia, Tamara, en Sicilia al 7200. Apedrearon y dispararon a la casa, y volvieron a enfrentarse a tiros. Alderete logró huir una vez más. A su paso, quienes lo perseguían iban quemando todo: tres casas fueron parcialmente incendiadas. La tercera es donde finalmente lo cercaron y ejecutaron.

La fiscal María Isabel Sánchez no dio precisiones ayer sobre la investigación. Fuentes ligadas al caso revelaron que los atacantes lo habrían degollado a Alderete, y que luego arrojaron su cuerpo en medio de la calle. “Lo tuvimos que tapar con chapas, ver algo así era algo impresionante”, dijo una mujer del barrio.

Las primeras llamadas al 911 alertando de la batalla que estaban protagonizando las bandas rivales en el barrio se recibieron pasadas las 23. Pero la Policía no pudo ingresar al barrio hasta pasadas las cuatro de la madrugada. Un patrullero intentó acercarse y fue baleado. Tampoco pudieron entrar los bomberos: los vecinos fueron quienes terminaron apagando los dos viejos Renault 9 y 12, y el Fiat Regatta que quemaron y las casas que los narcos incendiaron a su paso. Por el momento, no hubo detenciones.