Sandra Heredia, la ex empleada doméstica de Triaca, difundió el audio que el funcionario le envió para despedirla. "¡Sandra, no vengas! ¡No vengas porque te voy a mandar a la c... de tu madre, sos una pelot...!", se escucha en el mensaje de voz.

Según informó Crónica, la mujer que trabajaba en negro desde 2012, fue despedida sin previo aviso, sin recibir indemnización, de forma injustificada y por insultos a través de WhatsApp. Además, trabajaba como Delegada de la Intervención en el sindicato del SOMU, colocada allí por Triaca.

Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él. — Jorge Triaca (@JorgeTriaca) 16 de enero de 2018

Según explicó la mujer, Claudia Vélez, la secretaria del Ministro, se comunicaba con ella cada vez que había un evento en la quinta familiar del ministro. En estas ocasiones, ella debía dejar sus actividades y dirigirse a la quinta para realizar los preparativos.

Un sábado Heredia se retrasó porque un colectivo se demoró en llegar 10 minutos y Triaca llegó antes que ella a la vivienda. Esta habría sido la razón del despido y el audio.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el ministro admitió el hecho y pidió disculpas.