Triaca pidió disculpas por sus insultos

“¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la c… de tu m… ¡Sos una pel…!”, le advirtió el funcionario nacional a su ahora ex empleada a través de un mensaje de voz de Whatsapp, audio que se conoció en las últimas horas pero que había sido registrado hace cuatro meses.

Según explicó, el motivo del insulto fue una demora de Heredia en asistirlo para poder ingresar a la quinta familiar. Por su actividad política, el ministro se reúne los fines de semana con distintas personalidades y sus equipos técnicos en una casa de fin de semana que administra su hermano Carlos. Allí, él se traslada con otra silla de ruedas distinta a la que tiene en su vehículo. “Le había avisado a Sandra, con un día de anticipación, que iba a ir. Como no encontraba mi silla de ruedas tuve ese exabrupto. Después de eso la encontré, le pedí disculpas y siguió trabajando cuatro meses más”, agregó Triaca. La mujer había denunciado ayer que fue despedida sin indemnización. Además, aseguró que durante varios años sus empleadores la mantuvieron en la informalidad.