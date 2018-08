Triaca: "Si se prueba el delito, Cristina debería terminar en la cárcel"

“Si las instituciones funcionan y se prueba el delito, Cristina debería terminar presa”, aseguró el funcionario macrista, quien agregó que los cuadernos escritos al detalle por Oscar Centeno, el chofer de la mano derecha del ex ministro Julio De Vido, Roberto Baratta, muestran el negocio que implicaba un país controlado en un ciento por ciento por el Estado. “Sería un problema si no sabía nada, porque muestra desconexión con la realidad, debería saberlo”, insistió el ministro, quien además destacó que los argentinos “queremos transparencia” y dudó de aquellos ex funcionarios del gobierno anterior que aseguran haber estado al margen de toda esta maquinaria. “Hay muchos ex funcionarios que dicen ‘yo no lo vi’, que callan y tratan de que esto no los roce”, dijo en declaraciones radiales.

Triaca advirtió que la Justicia debe manejarse con total libertad, con “las manos libres”, y que el Senado no tiene que impedir el avance de la investigación. “Tenemos la certeza de cómo hacemos las cosas, dar la cara es una forma de trabajar. Decir la verdad es esto, ahora vemos la diferencia entre quienes la dicen y quienes no la dijeron por mucho tiempo”, indicó. “Hay que recuperar esos fondos y ponerlos a favor de la sociedad”, cerró el ministro.

“Sería un problema si no sabía nada, porque muestra desconexión con la realidad, debería saberlo”. Jorge Triaca. Declaraciones radiales