Tristeza y dolor

Sorpresa y profundo dolor en el mundo del espectáculo. El humorista Leo Rosenwasser murió ayer a los 61 años de un infarto mientras cenaba con su pareja, Valeria Dollagaray, en el apart hotel en el que residían. Leo fue encontrado en el baño de su habitación luego de que le dijera a su pareja que se sentía mal.

“Habían ido a comer y de repente ella entra al baño y escucha que Leo se cae. Intentó reanimarlo una médica del edificio, pero lamentablemente no hubo manera”, contó a Crónica TV Oscar Paz, humorista y amigo del actor.

A pocas horas del suceso, Valeria despidió a su amor con mensajes y fotos en las redes sociales. “Inexplicable, dolor infinito... Te necesito mucho, mi amor. Te amo para siempre. Aunque ya no pueda escucharte decírmelo más”, escribió.

“Osooo”

Rosenwasser comenzó su carrera en la TV de la mano de Raúl Becerra, quien era productor creativo en el viejo Canal 7. En el verano de 1992, Daniel Jacubovich lo llevó a Telefe para que participara del fallido Arriba las gomas, conducido por Adriana Salgueiro.

Luego del fracaso del envío que tenía intenciones de reemplazar a Videomatch, Gustavo Yankelevich repuso el programa de Marcelo Tinelli y el conductor sumó a Leo. Ese año, el cómico comenzó a trascender gracias a la cámara oculta en la que pedía que le dieran la mano y la escondía velozmente al grito de “osooo”. Su frase se popularizó entre grandes y chicos y no sería la primera. Luego llegó otro de sus grandes personajes: Leo Leonor. El humorista interpretaba a un gay que acosaba a un panadero ante la mirada indignada de personas de edad avanzada.

Gozando su pico de popularidad, Rosenwasser dejó otra frase inolvidable. Enfundado en el traje de un operario de la construcción, el “Pepe, rompé” fue otro de los grandes éxitos, además de “Leo Taxista”, otra de sus creaciones para las cámaras ocultas que marcaron la década del 90 en Videomatch.

Luego de su alejamiento del ciclo de Tinelli, fue parte de la telenovela Alas, con Gustavo Bermúdez, Nacha Guevara, Rodolfo Ranni, Gastón Pauls y Paola Krum.

Cuando Videomatch cumplió 10 años, regresó al programa. Su última participación en el humor fue un fugaz paso por Peligro sin codificar. Devenido en conductor de radio y televisión, la muerte lo sorprendió con una novia joven tras un divorcio con escándalo mediático incluido de Raquel Bermúdez, madre de Baltazar y Camila (15 años) y Martina (10), sus tres hijos.

Terrible revelación

Trabajando como conductor de TV y radio, Leo protagonizó un terrible momento en vivo cuando estaba al frente del ciclo Contamelo todo, en donde entrevistó al abogado Miguel Ángel Pierri, defensor del portero Mangeri. Rosenwasser le preguntó al letrado si el portero era inocente. Pierri dijo: “Mangeri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida”. De repente, fue interrumpido por su hijo de 7 años: “Pero, boludo, mató a Ángeles”.

“Despertarme y enterarme lo de Leo. Qué fuerte. LPM”

Al enterarse de la triste noticia, Marcelo Tinelli expresó su dolor en las redes sociales. “Despertarme y enterarme lo de Leo. Qué fuerte. LPM”, escribió el ex conductor de Videomatch, en donde Leo brilló y saltó a la fama con las cámaras ocultas. Luego, el conductor recordó con cariño algunas de las frases más populares que solía decir Leo en los sketch de humor: “‘Panaderoooo’, ‘Rompé, Pepe’, ‘Osooo’, ‘Mirá como te meneo’, son las frases que hoy se me vienen a la cabeza. Chau, Leo querido”.

El humorista se incorporó a Videomatch en 1992 y trabajó en el ciclo durante seis años. “Marcelo Tinelli me llama y me dice ‘mirá, el programa es deportivo, pero te estoy viendo y me muero de risa’”, contó Rosenwasser algunos años atrás, cuando recordó su experiencia en los inicios del famoso programa.