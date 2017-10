“Trabajó como siempre. Después se fue a su casa en Pinamar, su refugio en el mundo, rodeado de sus animales y sus perros rescatados: su gran pasión, junto al periodismo”, relataron sus compañeros de TN al comunicar la noticia. “Se descompensó y fue trasladado al hospital, pero no pudieron salvarle la vida. No bien nos enteramos, la familia nos pidió que no divulgáramos la noticia hasta que trasladaran su cuerpo a la Ciudad de Buenos Aires”, indicaron.

Adiós: A las 0:20 de ayer TN congeló la imagen del conductor, a modo de despedida.

Tío, padre y maestro

Metzger, su coequiper de los sábados y los domingos, publicó un emotivo posteo en Instagram para decirle adiós a su maestro. “Siento mucha tristeza y dolor por tu partida, amigo, súper compañero, maestro, “Tío”, padre profesional y tan lindos momentos compartidos. ¡Gracias, gracias, gracias! Pido disculpas a los que escribieron en redes y mandan mensajes pero me cuesta hablar en este momento. Te voy a extrañar, Edgar!!”, publicó la periodista en las redes.

“Edgardo. Qué tristeza más grande. Te voy a extrañar, compañero loco, gruñón, carismático, buen tipo. La pura madre. Todo es tan rápido”, fue el mensaje de su comañero Sergio Lapegüe.

El humor negro del Rifle: “Hay que jugarle al muerto”

El periodista deportivo instó a jugar a la quiniela para recordar a su colega fallecido durante el homenaje que le hizo TN.

Minutos después de que la señal confirmara el deceso de Edgardo, todos sus colegas salieron por teléfono para dedicarle unas palabras. Sin embargo, Juan Manuel “Rifle” Varela, quien era uno de sus más allegados, lo recordó de una manera particular: “Hoy hay que jugarle a la quiniela, hay que jugarle al 62: el muerto. Es el mejor homenaje para Edgardo. Creo que a él le hubiera gustado que contemos esto. Era un quinielero empedernido que jugaba en medio de los cortes y que si ganaba compraba sánguches y masas para todos”.

Previo al polémico comentario el Rifle se anticipó ante el mal recibimiento que podían generar sus palabras: “La verdad es que es una situación de mierda. Muchos dirán: ‘Qué boludo lo que está diciendo’. Sé que algunos se van a enojar con esto que voy a decir”.

En otro tramo de su recordatorio, Varela habló sobre su relación con Antoñana, con quien compartió un viaje a Mendoza en 2012. “Fui con un amigo y durante todo el viaje jodimos. Le sacaba fotos cuando dormía, cuando meaba y las subía a Twitter. Así estuvimos un día y medio. Cuando volvíamos de Mendoza, él se va a hablar con su mujer y se entera de lo que había hecho”, relató. Luego el panelista de Diario de medianoche agregó: “Edgardo era un tipo muy sentimental, era un tipo de buen corazón, calentón y querendón”, concluyó.

Sus palabras, tal como anticipó, no fueron bien recibidas por todos y las críticas se hicieron escuchar en las redes sociales. Sin embargo, el Rifle no se alteró y compartió muchas fotos junto a Antoñana en las redes sociales.

Trabajó en la BBC y fue productor de Susana Giménez

Después de trabajar en la revista Gente, Edgardo Antoñana emprendió viaje rumbo a Europa a probar suerte. Se instaló en Italia, pero cuando se le acabó el dinero se mudó a Londres, donde trabajó varios años en la BBC. Volvió al país y trabajó en Canal 9 y Canal 7 pero regresó al Viejo Continente, aunque no logró adaptarse a la vida europea y emprendió su vuelta definitiva. Instalado en Buenos Aires, se desempeñó como productor de Susana Giménez durante dos años y medio.

“Teníamos una relación distante porque ella (Su) ponía distancia. Tenía todo el derecho porque la estrella era ella. Pero tenía diferencias conceptuales. Algunas cosas me da pudor decirlas, pero, por ejemplo, le preparé 85 preguntas para que le hiciera a Anthony Quinn y ella le hizo una sola”, contó en alguna oportunidad.