Trotta: "No se me había ocurrido renunciar"

Ya más tranquilo, el entrenador del Rojo desmintió las versiones a este diario. “No se me había ocurrido nunca renunciar. Más allá de los resultados, veía que los jugadores me estaban respondiendo y yo estaba con fuerzas. Hemos pasado peores y creo que esta no es la excepción”, desdramatizó el técnico, que inició su ciclo en la temporada pasada.

El triunfo llegó en el momento justo, cuando parecía que Independiente había tocado fondo en la zona 1 del Federal. De hecho, le permitió abandonar el último puesto y superar a varios rivales en la tabla, entre ellos Cipolletti, próximo rival, después que cumpla la fecha libre de que se disputará en la jornada de hoy y que el Albinegro visite a Sol de Mayo en Viedma (ver aparte).

“La victoria fue un desahogo importante para nosotros y los jugadores y nos permite ganar confianza para lo que viene”, redondeó Trotta. Y lo que viene es justamente el Albinegro en La Visera, con el fresco y grato recuerdo del batacazo del torneo pasado en ese recinto, en el que el Rojo se impuso 1 a 0 con el gol de Manolo Berra de penal y allí inició una remontada hasta lograr la permanencia. ¿Repite? .

