Trump avisa que el muro con México lo hará antes

Estados unidos.- Donald Trump participó de la Conferencia para la Acción Política Conservadora en una presentación cargada de ovaciones. En un discurso directo y muy coloquial, el republicano volvió a hablar de los valores que mueven a su presidencia. “Volveremos a poner a los estadounidenses primero”, dijo e hizo delirar a los presentes.

“Nuestra victoria es la victoria de los valores conservadores”, aseguró. “Por mucho tiempo defendimos las fronteras de otras naciones mientras dejamos las nuestras abiertas”, agregó mientras fue interrumpido por los presentes. Envalentonado, Trump afirmó: “Sí, construiremos el muro, y lo haremos mucho antes de lo programado”.

Según el mandatario hay que frenar el flujo de inmigrantes ilegales para parar la entrada de droga. “Nosotros nos quedamos con la droga y ellos con el dinero, no nos sirve”, dijo. “Sacaremos a los malos, a los narcotraficantes, a los criminales… no volverán, los sacaremos de aquí”, prometió.

El presidente de los EE.UU. volvió a arremeter contra los medios de comunicación. “No estoy en contra de la prensa, no me importan las noticias malas si me las merezco, estoy en contra de quienes inventan fuentes e historias”.