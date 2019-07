Trump insultó al embajador de Gran Bretaña en EE.UU.

Donald Trump insultó al embajador británico en Washington, Kim Darroch, quien de inmediato recibió un contundente respaldo de la primera ministra Theresa May, en medio de la polémica por la filtración de cables críticos a su administración. El presidente norteamericano tuiteó que Darroch debería hablarles a su país y a May sobre “su fallida negociación del brexit y no estar molesto por mis críticas por lo mal que la gestionó. No lo conozco pero me contaron que es imbécil y pomposo”, dijo.