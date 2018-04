TVR cambia otra vez de conductor por "duelo"

La periodista había contado que está atravesando un momento de mucho dolor por la reciente muerte de su papá: "En lo personal hace muy poquito falleció mi viejo y la verdad que estoy muy angustiada y mal con este tema. Algo que en otro momento me lo hubiera bancado estoicamente, hoy el dolor por la pérdida me hace flaquear", comentó.

"Me tiene mal lo de mi viejo y no tengo energías. Me sobrepasó la situación, me di cuenta que debía transitar el duelo y después pensar en tomar nuevos trabajos", confió Fernández.

"Se me juntaron un par de cositas y lamentablemente decidí correrme de Cortá por Lozano. Era un proyecto que me interesaba pero por una cuestión de tiempos y organización, y para no llegar corriendo, en crisis o angustiada, opté por correrme. No hay nada más que eso. Salía con el tiempo justo de la radio y tenía que llegar, cambiarme, maquillarme, vestir... Una locura", añadió Fernández.

