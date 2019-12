“Jesús trae un invitado sorpresa a conocer a su familia. Un especial de Navidad tan incorrecto que solo se le puede ocurrir a la gente de Porta dos Fundos”, reza la sinopsis de la producción en la plataforma.

A días de que más de dos millones de brasileños firmaran una petición en change.org para que Netflix retire la película, la campaña llegó a Twitter.

Embed

"Repudio a Netflix, Twittazo 18/12 #Chauflix. Atropella nuestra fe mostrando a un Jesús gay y a María prostituta. No nos vamos a callar", "Si no respetar no tengo por qué ser tu cliente", rezan los volantes 2.0 con los que se agita la iniciativa.

Rolando Vallejo on Twitter Sería una hipocresía decir que uno es cristiano pero paga a #Netflix para burlarse de su fe. Por eso mi repudio total a la compañía para que aprenda a respetar y retirar su película blasfema. #Chauflix pic.twitter.com/xBObboyxrI — Rolando Vallejo (@rolan_vallejo) December 18, 2019

Según la agencia de noticias AFP, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, escribió en sus redes sociales “Apoyamos la liberrtad de expresión, pero vale la pena atacar la creencia del 86 por ciento de la población?”.

Eduardo Bolsonaro on Twitter A @NetflixBrasil acaba de lançar um "Especial de Natal" onde Jesus Cristo (@gduvivier) é gay e tem relações com @FabioPorchat, além de se recusar a pregar a palavra de Deus



Somos a favor da liberdade de expressão, mas vale a pena atacar a fé de 86% da população? Fica a reflexão. pic.twitter.com/OtgLJ8ryGu — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) December 11, 2019

En tanto, Henrique Soares da Costa, obispo del estado de Pernambuco, contó en Facebook que canceló su suscripción al servicio de streaming, denunció la película como “blasfema, vulgar e irrespetuosa”.

Al ver los hashtag y los mensajes negativos dirigidos a Netflix, varios internautas tomaron un humor la protesta tuitera.

Damián on Twitter Cristo jamás necesito de defensa, lo acusaron de endemoniado y otras tantas barbaridades de hecho EL es mi abogado! ¿Que defiendo? Mi Fe #Chauflix — Damián (@damian_uy) December 18, 2019

Andy Belatti on Twitter URGENTE HOY 18 de DICIEMBRE TWITAZO EN TOTAL REPUDIO A NETFLIX esta no solo es una plataforma digital que levanta contenido, es también una productora, y cómo tal produjo esta serie asquerosa exponiendo a Jesucristo como HOMOSEXUAL y a Maria como PROSTITUTA. #chauflix pic.twitter.com/7rrDZuchIX — Andy Belatti (@BelattiAndy) December 18, 2019

Juan Barreda on Twitter El colmo! Empresas de entretenimiento apoyan faltas de respeto a la Fe de millones de usuarios, por ello cancelamos suscripción, y no se dan cuenta que Jesús es el que puede cambiar sus vidas!! #Chauflix pic.twitter.com/vsDk9URdZW — Juan Barreda (@juanmabarreda) December 18, 2019

Sandra Castillo on Twitter #Chauflix Repudio total a la nueva serie que muestra Jesús como homosexual y María como prostituta . Que se creen !?? #Netflix — Sandra Castillo (@sandycr26) December 18, 2019

Jorge Márquez on Twitter Hacele sentir a #Chauflix que no respaldas la burla, la bajeza, la difamación, la discriminación a los cristianos, produciendo una película que raya en delito. Si un cristiano hiciera lo mismo con un personaje gay, iría a juicio y lo meterían preso. — Jorge Márquez (@jorgemarquezuy) December 18, 2019

ailen ☁️ on Twitter entre al #Chauflix pensando que era porque había aumentando y son CRISTIANOS X UNA SERIE DE COMEDIA DONDE SE BURLAN DE JESUS OSEAAAAA ustedes son la religion mas podrida del mundo y se quejan de eso — ailen ☁️ (@missdebnamc) December 18, 2019

Mazikeen on Twitter #Chauflix Es la prueba de que nadie en Latinoamérica ve Lucifer.



Dicho sea el paso, deberían verla, Tom Ellis es un actorazo. — Mazikeen (@LeFreax) December 18, 2019

Linea 27 on Twitter Netflix antes y después de la campaña #Chauflix pic.twitter.com/p5vmXJ1beD — Linea 27 (@linea27py) December 18, 2019

Valeria on Twitter Pensé que se estaban quejando del dólar y por eso ponían #Chauflix pero no, Twitter logró sorprenderme una vez más: resulta que Netflix hizo una serie en la que Jesús es gay y María prostituta y están los creyentes indignadísimos. Gracias por tanto, Twitter — Valeria (@milasconfideos) December 18, 2019

Carlos Romaniuk on Twitter Háganse todos un favor y lean el hash #Chauflix... la indignacion cristiana es todo lo que necesitaba para morirme de risa y vergüenza ajena en mismas proporciones — Carlos Romaniuk (@carlosromaniuk) December 18, 2019

CAMPEÓN DE AMÉRICA on Twitter Encima dicen "insultan a nuestro señor" como si ser homosexual fuese algo malo o un insulto, pero claro, hablamos de CRISTIANOS #Chauflix — CAMPEÓN DE AMÉRICA (@Amidstu) December 18, 2019

Julián Conca on Twitter Jajajaajajajaj como Director de Arte me haces volar la imaginación jajajaaj uno nunca sabe! Amé la apuesta de #Netflix. Tendremos que verla!!!! #Chauflix pic.twitter.com/WI7WRZDVnE — Julián Conca (@concajulian) December 18, 2019

Bizcochito Don Satur on Twitter En serio estan tan indignados por una comedia?

Posta?

Lo que es no tener grandes problemas...

#Chauflix — Bizcochito Don Satur (@yostelliten) December 18, 2019

Gianni on Twitter no veo ningun twitazo cuando alguno de sus curas viola a algun monaguillo... parece que una comedia les ofende mas que la pederastia de su iglesia #Chauflix https://t.co/sgC0gzybX8 — Gianni (@karlastissue) December 18, 2019

LEÉ MÁS

Llega diciembre y Netflix despide el año a puros estrenos