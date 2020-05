Ulises Jaitt echó más leña al fuego entre Rial y Tauro

Captura de chat

Sin vueltas, el conductor de “El Show del Espectáculo” (AM 1300 La Salada) posteó en Twitter la captura de un chat y lo tituló con los nombres de los protagonistas: “Marcela Tauro contra Jorge Rial”

“¿Qué le pasa a @jrial contigo? Te vive forreando”, es la pregunta de un interlocutor anónimo. Lejos de quedarse atrás, la presunta respuesta de Tauro fue más que contundente. Justamente, desnuda una de las cosas que más le molestaría al ex conductor de Gran Hermano. “Yo respondo, eso no le gusta, no soy sumisa”, señala Tauro en la captura de chat que sacó a la luz el conductor radial.