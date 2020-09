Un accidente lastimó la cara de Marcela Kloosterboer

“Enseñándole a Otto a no revolear las cosas. Otto 1 - Yo 0”, escribió Kloosterboer junto a la imagen, tomándose con humor el pequeño incidente doméstico. Con esta publicación quedó claro que, si bien aún falta mucho por enseñarle a Otto, ella está bien y el accidente doméstico solo le costó una herida superficial.

Si bien Marcela Kloosterboer es de perfil bajo al hablar de su vida privada, recientemente sorprendió con sus declaraciones sobre su relación con Mariano Martínez, cuando protagonizaron juntos “Son Amores”. En esa exitosa ficción de Pol-ka trabajaba también Nicolás Cabré, que estaba en pareja con Agustina Cherri.

“Éramos muy chicos, tendríamos 19 años y ellos 23, estaban en la cresta de la ola y no era fácil estar con los galancitos del momento. Ellos salían a bailar y era un quilombo. Por ahí después salía algo en la prensa. Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo delante mío. Quieras o no, pasaron 15 años y eran otras épocas, y era otro el respeto de mujer a mujer. Hoy hay mucho más respeto y no creo que si estás sentada con tu pareja venga una mujer y le diga algo. Y sino las mujeres empoderadas las pondremos en su lugar”, contó la reconocida actriz en una reciente entrevista.

Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer competirán en el prime time. Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer hablaron de sus romances famosos.

Para finalizar su recuerdo, la actriz agregó: “Creo que no era fácil por todo lo que había alrededor, pero tanto Mariano como Nicolás, cuando están en pareja, son súper fieles, se portan bien”. Además, en una videollamada con su íntima amiga, Agustina Cherri, Klossterboer señaló: “Vamos a aclarar una situación porque hay un tendal de dichos. Yo con Cabré no estuve y Agustina con Mariano tampoco. La relación que tuvimos fue cuando hacíamos “Son Amores”, así que salimos con los hermanos Marquesi”. “Yo salí con Cabré y ella salió con Mariano Martínez, pero fue hace veinte años. Ahora estamos en otros rubros”, agregó Cherri.