Un adiós sin rencor

“En cuanto a él, tengo mucho respeto. No voy a tocar el tema, ni acá ni en ningún lado porque siempre cuidé la relación. Además, no tengo absolutamente nada malo para decir, ni algún rencor… La gente por ahí piensa que estoy enojada, y no lo estoy”, aseguró. “Hay que tener respeto por las personas que uno quiere”, añadió.

Tranquila y sin fiestas

Sobre su presente sentimental, Karina confesó con humor: “Así esté bien o mal, soy como una señora, vieja anticuada. No soy de salir. No estoy pensando en volver a las pistas, estoy bien y tranquila. Me encanta estar así”.