Un adiós para siempre

Luego de la clásica charla mano a mano con Susana, en la que hablaron de todo (hasta le preguntó por su ex “novio”, Facundo Moyano), Gasalla pidió los últimos instantes del bloque para la despedida. “Siempre que trabajé con vos fue con un disfraz, me parece que tenemos edad los dos para que hablemos como personas”, sorprendió Gasalla al sacarse la peluca y dejar a su personaje por unos minutos para despedirse de Su.

Con el público de pie ovacionandoló, el actor se emocionó y se puso a llorar: “Te quiero agradecer mucho, tengo recuerdos enormes”. “Los recuerdos son mutuos”, respondió la conductora, aunque menos emocionada que su colega, y siguió: “16 o 17 años trabajando juntos, nunca tuvimos libreto, vos siempre con esa rapidez mental inventando… yo hago la segunda porque sos un actor fabuloso”.

“No importa”, dijo Gasalla y le devolvió los elogios: “Tenés algo particular. Como persona te conozco menos porque he ido a tu casa 20 veces. Tenés una calidad como persona que te hace querida por el pueblo y aportás lo mejor en cada espectáculo. Espero que la abuela sea un recuerdo…”, dijo emocionado y ella interrumpió: “¡Imborrable!”. En medio de los aplausos, Susana lo abrazó, lo besó y lo despidió de pie.

Luego de haber hecho durante este año el sketch de La empleada pública, el actor había abandonado el ciclo a fines de septiembre para ir a trabajar a Estados Unidos. Aunque con algunas interrupciones, Gasalla estuvo en el programa desde 1998 haciendo su personaje de La abuela, con el que hacía hablar de todo a la anfitriona. “Si se va a otro canal, nunca me lo dijeron. Pero me parece bien. Antonio es un tipo libre, de muchísimo talento y que me ha hecho muy feliz y quiero lo mejor para él”, dijo Susana.

La despedida no sólo tiene que ver con su enojo, sino con las propuestas que le acercaron al actor en los últimos meses, que lo decidieron a buscar otros rumbos en TV. La más interesante es de El Trece, que lo quiere para un proyecto en el que Gasalla sería el protagonista y el creador, junto con Marcelo Polino, uno de sus mejores amigos y quien ya renunció a América luego de dos décadas en ese canal para poder sumarse a la propuesta de Adrián Suar y compañía. Habrá que ver si allí revive a La abuela, o si colgó la peluca para siempre.

Embed

El rating la acompañó

Con un promedio de 14,7 puntos, se convirtió en lo más visto del domingo, doblando a su competidor directo, Lo mejor de la familia (El Trece). La presencia de la “banda del momento”, CNCO, Gasalla y un sketch repleto de invitados, los puntos fuertes.

Embed

“Con Diego está todo bien, ya no me quiero calentar por nada”

Una vez terminados los festejos por su 30ª temporada en el aire, Susana brindó una conferencia de prensa y se refirió a la causa por desobediencia que le inició Diego Maradona y en la que está imputada junto a Claudia Villafañe, la ex esposa del Diez, por nombrarlo en una entrevista pese a una prohibición judicial. “¿Qué querés que haga? Ya tienen la causa los abogados, no tengo nada que hacer. Eso está en manos de los abogados del canal, estoy protegida por el canal y también por (Fernando) Burlando que es el abogado de Claudia y se ofreció para colaborar en lo que sea”, comentó la diva. “No pasa nada, está todo bien. No me enoja, conociéndolo a Diego, ya no me enoja nada hoy en día. No me quiero calentar por nada en la vida”, contó Susana.