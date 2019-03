Un africano encontró un celular y terminó preso

El abogado Guillermo Rubio fue quien ofreció su casa para que el inmigrante de Guinea pudiera cumplir la prisión domiciliaria, un beneficio carcelario que obtuvo después de permanecer cuatro meses en la penitenciaría de San Rafael. Su situación de imputado detenido continuó por bastante tiempo. “Barry vivió un año y tres meses en mi casa, monitoreado con una pulsera electrónica, sin poder salir ni al jardín de la casa”, contó Rubio. Recordó el abogado que cuando Barry llegó al puerto de Buenos Aires, “escondido en el cubículo de la hélice del barco”, recibió asilo como refugiado político, debido a que su país estaba en guerra. “Tramitó la residencia pero le fue denegada cuando quedó involucrado en esta causa”, señaló Rubio. Y aseguró: “Fue un caso de xenofobia porque el acusado era negro, pobre y el perejil ideal para la causa. La Justicia es rápida para los ricos pero lenta para los pobres”.

“Fue terrible para mí todo esto que viví. A la Justicia le costó reconocer que se había equivocado. Me tuvieron acá por tenerme, porque no había ni una prueba que me lleve al lugar del hecho, ni siquiera como encubridor u otra cosa”. Gassimou Barry. Lo dijo al ser sobreseído.