Un albañil preso por matar a un joven que le usurpó su terreno

Las acusaciones son cruzadas y el crimen dividió al barrio. Los que conocieron a la víctima, reclaman justicia por el asesinato y piden que se investigue no sólo al hombre que le disparó sino también al resto de los integrantes de la familia: los acusan de participar del brutal ataque. Los supuestos dueños del terreno denunciaron que -junto al intento de usurpación por parte de Verón- sufrieron "amenazas", que los "atacaron con un machete" y que golpearon a una joven.

No está clara de quién es la propiedad legal del terreno. Varios integrantes de la familia Cejas tienen construidas sus casas en los alrededores de este lote abandonado. Para los investigadores la situación legal de esa tierra es "irregular" y no se ha incluido al expediente ninguna documentación que respalde la posesión, según confirmaron a Clarín. Pero "hace años" que integrantes de esta familia viven allí.

La madre de Marcos Javier Verón aseguró que el terreno "no tiene dueño, no hay título". "Nadie sabe de quién es", afirmó Vanesa Delmagro. En diálogo con Vivo el Domingo, la mujer afirmó: "Lo había autorizado a meterse en ese terreno el dueño de la esquina, que tiene atrás el terreno, y que es el sobrino del asesino de mi hijo". "Ninguno de los supuestos dueños se acercó ante la Justicia, porque no tiene dueño", recalcó.

terreno.jpg El terreno en disputa no tiene papeles. Verón se metió con unos amigos con "permiso" de otro vecino.

El abogado Hugo López Carribero, que representa a la familia Verón, contó a Télam que los elementos de prueba aportados en la causa son de importancia en el crimen, que fueron reconocidos por el propio imputado. "Los disparos ocasionados por Cejas contra Verón fueron ocasionados con un arma de fuego calibre .32. Eso es lo que se entiende y la línea de investigación que vamos a seguir. No era necesario matar por matar, ni menos por un terreno que no se estaba usurpando", agregó Carribero.

Una discusión y un crimen

El asesinato de Verón se produjo el 16 de octubre en un terreno ubicado en la esquina de las calles Tomás Godoy Cruz y Rivarola, en el barrio "El Arco" del mencionado municipio del partido de Tigre, rodeado de varios barrios privados y a unas ocho cuadras de la autopista Panamericana y cerca de Nordelta, al cual aparentemente ingresó con dos amigos. De acuerdo a la versión policial, los jóvenes se encontraban dentro del lugar cuando fueron sorprendidos por Cejas, el presunto dueño, y su hermano, de 47 años, con quienes se produjo una discusión.

veron victima.jpeg El joven recibió al menos un disparo de arma de fuego en el pecho.

En ese momento, el ahora detenido extrajo un arma y le efectuó al menos un disparo en el pecho a Verón, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital de Pacheco, donde murió a los pocos minutos de ingresar.

Los hermanos fueron aprehendidos y agentes de la comisaría 4ta. de Benavídez llevaron a cabo dos allanamientos en sus viviendas en búsqueda del arma homicida, pero obtuvieron un resultado negativo. Luego de las primeras averiguaciones y toma de testimonios, la fiscal Capra otorgó la libertad del hermano mayor y dejó detenido al Juan Carlos Cejas acusado de ser autor material del crimen.