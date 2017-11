Un avión chocó con un dron antes de aterrizar

El incidente, que tuvo como protagonista al vuelo AR1865 que provenía de Río Gallegos y había hecho escala en Trelew, ocurrió cuando el avión realizaba el procedimiento de aproximación a la pista, momento en el cual el dron lo embistió en la nariz provocándole daños menores que lo dejaron fuera de servicio por el resto del día.

El episodio es investigado por la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil y la Administración Nacional de Aviación Civil y se suma a una serie de hechos similares ocurridos en los últimos tiempos, pese a que existe una prohibición para utilizar drones en zonas cercanas a aeropuertos. El piloto de la aeronave informó a la torre de control lo que estaba ocurriendo mientras dialogaba con el controlador de vuelo. No sólo relató cuando el aparato lo golpeó, sino que reiteró un informe de dos semanas atrás cuando ocurrió un hecho similar, aunque en ese caso sin ninguna consecuencia para el avión.

“Nos pegó en la nariz, si nos pegaba en un motor lo rompía”, dijo el comandante, quien ironizó señalando que “al menos este dron no vuela más”. Fuentes aeronáuticas indicaron que el vuelo no corrió riesgo y que, incluso, la gran mayoría de los pasajeros no se enteró de lo sucedido. Tiempo atrás el aeroparque debió ser cerrado a las operaciones durante casi 20 minutos debido a un dron que se hallaba filmando sobre la costa del Río de la Plata, lo que implicaba un peligro para las operaciones aeronáuticas. Las autoridades detectaron varios casos de sobrevuelo de estos aparatos, algunos de los cuales fueron secuestrados y sus propietarios, denunciados.

737 El tipo de Boeing accidentado

El aparato sufrió daños menores, especialmente en la nariz. Según el comandante del vuelo, si golpeaba en uno de los motores, lo rompía.

400 metros separaban al avión de la pista en el momento del impacto.

La presencia de drones, un riesgo que se repite

Enrique Luis Seguí es el piloto que comandaba el avión de Aerolíneas en el momento de impactar contra el dron cuando estaba a muy pocos metros de aterrizar. “Estamos siempre atentos al posible impacto de un ave, pero en este caso el golpe fue más contundente y seco, lo que me hizo presumir que se trataba de un objeto sólido, la posterior revisión de la nariz del avión y el observar los restos de pintura blanca nos permitió tener la certeza de que se traba de un VANT (vehículo aéreo no tripulado)”, comentó Seguí, quien tiene 44 años de edad y 20 de servicio en la aviación. Según publicó Infobae, el piloto relató: “Hace 15 días, también en una aproximación a la pista, escuchamos que el piloto de un lear jet privado informaba a la torre que en el mismo lugar había avistado a corta distancia de su curso a un dron. Eso nos puso en alerta y en el momento de sobrevolar Parque Norte, el mencionado aparato nos cruzó a unos cinco metros de la nariz”.