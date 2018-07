Un "Bailando" neuquino

La noticia fue confirmada en Los ángeles de la mañana por Lourdes Sánchez, pareja de uno de los productores de Marcelo Tinelli.

La joven influencer ya había manifestado sus ganas de ser parte de la pista más importante de la televisión argentina, en una entrevista a LM Neuquén, principalmente para mostrar sus habilidades en la danza. “Bailé toda mi vida –es profesora de flamenco y baila jazz, contemporáneo, lyrical jazz-, es lo que más hice, y sería una puerta para mí para mostrar mi danza. Y desde ese lugar sí, claro que me gustaría”, relató.

En ese mismo reportaje, Sofía contó que, en caso de ser parte del show, no le interesa para nada la parte mediática. “En mi fantasía es ir a divertirme y bailar. A mí no me gusta el quilombo, así que a eso no iría. Me genera muchas ganas y fantasía tener un coach, bailar distintos estilos, entrenar, practicar. Eso me encanta”, señaló.

De esta forma, Sofía será la tercera neuquina en participar de Showmatch. El primero fue el bailarín Leandro Nimo, quien en las últimas dos ediciones acompañó a Charlotte Caniggia y Silvina Luna, y Militta Bora, quien llegó al certamen señalada como la tercera en discordia entre Daniel Osvaldo y Jimena Barón.

Agosto: será el mes del debut de la temporada 2018 de Showmatch, de la mano de la productora Laflia.