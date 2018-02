La sorpresa fue que el estreno de Kara para Ask, la nueva ficción del prime time de la señal, no logró atraer demasiado a la audiencia. Si bien tuvo un rating aceptable de 9,1 puntos, no pudo con La tribuna de Guido, su contrincante de El Trece, que se impuso por apenas seis décimas.

Curiosamente, ese día El Sultán quedó por detrás de Simona. La tira protagonizada por Ángela Torres midió 10,2 puntos frente a los 9,4 de la historia foránea.

Con todo, el canal de Viacom consigue picar en punta con el buen rendimiento de Elif y Mar de amores, que duplican los resultados de su competencia en sus respectivas franjas, y la gran diferencia que obtienen las convierte en responsables directas de la victoria diaria del canal.

Para seguir con la tendencia, Telefe emitirá la segunda temporada de Elif, volverá a poner en pantalla la exitosa ¿Qué culpa tiene Fatmagül? y lanzará los dramas turcos Insider y Brave and Beautiful que atraparon al público en su país de origen y en diferentes partes del mundo. Si Kara para Ask no logra replicar la convocatoria que tuvo en otras geografías y subir el rating, es probable que no continúe en el prime time del canal.