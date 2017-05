Un Beto le contesta a otro en LMN: "Todos lloran..."

superescuchado programa Un buen momento de La Red a los portales deportivos más famosos, Olé y Play Fútbol, Diario Registrado y tantos otros. Y alguien de Boca tenía que salir a contestarle a la gloria riverplatense, que disparó: “Lloran (por los jueces) porque están cagados”.

El que recogió el guante fue el gran Beto Márcico, figura xeneize de los años 90, quien sin perder la diplomacia dijo lo suyo. “No es Boca, todo el mundo en el fútbol argentino está muy llorón, todos los técnicos lloran”, le respondió, a su manera Márcico, campeón con Boca en 1992.

Además, en su mensaje, el ex futbolista que surgió en Ferro y brilló en Francia le hizo un tirito por elevación al mellizo Guillermo Barros Schelotto. “A veces se te da, pero lo importante es ganar un partido, que te cobren o no te cobren un penal, da lo mismo...”, señaló luego de que el entrenador xeneize se quejara porque no le cobran penales.

En relación con la pelea por el título, Márcico admitió que a Boca le sirve el empate. “En cambio, River está obligado a ganar, pero va a ser un partido muy difícil”, aseguró. De todas maneras, el gran Beto descartó que el Xeneize salga a especular: “En cancha de Boca, el equipo no puede salir a especular, va a salir como viene jugando Boca”. Por último, estimó que Barrios, el jugador más pedido por los hinchas, “no ingresará, seguro continuará Pablo Pérez de titular”.