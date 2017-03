Un chofer le salvó la vida a una suicida

Estados Unidos

Un chofer de micros le salvó la vida a una mujer que quería suicidarse tirándose desde un puente.

Damone Hudson conducía su colectivo por Main Street Bridge cuando observó algo que lo perturbó: una mujer estaba parada al borde del puente con una mochila azul en las manos y con intención de lanzarse al helado río Great Miami, en el centro de Dayton, Ohio.

Hudson sintió que debía ayudarla, que debía intentar salvar a esa mujer que parecía decidida a terminar con su vida. Entonces, detuvo la marcha del vehículo con los pasajeros aún en su interior. El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad interior del colectivo.

El conductor abrió la puerta de ingreso y le dijo a la mujer con voz calma: “Señora, ¿por qué no vuelve de este lado de la barandilla?”. Sin recibir una señal ni una respuesta por parte de la suicida, Hudson bajó del vehículo y repitió la pregunta, ya esa vez pidiéndole que lo hiciera por él. Sin obtener respuesta, insistió y descendió. El audio, desde ese instante, ya no pudo distinguirse. Luego, el ruego del conductor continuó, aunque no quedó grabado: “Señora, parece que está teniendo un mal día. ¿Puedo darle un abrazo?, le dijo”.

En diálogo con Fox 45 de Ohio, Damone contó que mantuvo un extenso diálogo con la mujer hasta que personal del Departamento de Policía de Dayton llegó hasta el lugar pocos minutos después. “Es uno de nuestros mejores conductores”, dijo Jason Allen, el jefe de Hudson, quien lo felicitó por su accionar.

Tras el incidente y al ver que la mujer fue puesta a salvo, el hombre continuó con su recorrido, sabiendo que había salvado una vida. Los pasajeros, lejos de enojarse por la demora, le regalaron un estruendoso aplauso.