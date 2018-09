Un clavo saca otro clavo

“No esperaba sentirme de esta manera, no busqué nada. Mi plan era completamente diferente y hoy me encuentro de esta manera y es el estado más lindo en el que puedo estar”, comenzó diciendo Laurita ante las cámaras que la aguardaron a la salida de la radio. “Me siento muy bien. Se dio de encontrar quién me haga sentir bien y yo hacer sentir bien a otro“, agregó. Laurita y Cabré se conocieron en Sugar, obra a la que la rubia se sumó en lugar de Griselda Siciliani. “Lo único que conté fue que la relación empezó después de que terminamos de trabajar”, dijo.

Batacazo

Después de un sinfín de rumores, Pampita y Polito Pieres se dejaron ver muy abrazados y acaramelados a la salida de un complejo de cines de Pilar. Lo llamativo del tema es que la modelo nunca aclaró su ruptura con Pico Mónaco, con quien se estuvo viendo hace apenas un par de días.

¿Le cuidaba a los chicos?

De Brito también fue el que se encargó de revelar (con fotos) el romance entre Pampita y el polista. Pero el conductor fue más allá y agregó una tremenda información a sus panelistas. “Mientras ellos disfrutaban de la película, Pico Mónaco estaba de niñero de los hijos de Pampita. Evidentemente terminaron bien la relación”, detalló el conductor sobre Bautista, Beltrán y Benicio, hijos de la modelo.