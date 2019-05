Un colectivo se quedó encajado en la calle Candolle de Plottier

Marcelo, el colectivero contó que justamente hace dos días que el Municipio hizo un trabajo de remover la tierra en esa calle a pesar del pronóstico de lluvia.

colectivo plottier1.jpg

“La Candolle quedó hecho un desastre con zanjas inmensas y mucho barro. Ya hacía dos días que venía con mucho cuidado, pero hoy finalmente me encajé”, describió el chofer.

Paola, quien maneja otro colectivo privado de transporte de la escuela coincidió en que la calle no quedó en buen estado y que quedó muy difícil de circular.

“Lo peor es que si esta calle está intransitable los que pierden son los chicos porque el colectivo deja de pasar y no pueden ir a clases”, describió la mujer.

calle candolle.jpg

Por su parte, el director de la escuela Diego Gómez confirmó que después de dos horas lograron sacar el colectivo. “Le pedí al maquinista que no hiciera una zanja en la entrada, pero no me prestó atención”, aseguró el directivo.