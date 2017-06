Un debut que fue una pesadilla

Es que luego de retirarse del estudio de Showmatch Laurita fue abordada por los medios y mostró su descontento: “No quiero hablar estando así, estando mal, no quiero mostrarme de esta manera porque me preguntan cosas que a mí me duelen como mujer. Son una mierda. Es todo una mierda”.

Minutos antes de salir a la calle los participantes hablaron por separado de su pelea amorosa con la prensa dentro de Ideas del Sur. “Me pongo mal y no quiero hablar estando mal. Recién estuve hablando con otros medios, sí. Hablo de temas que me hacen poner mal, me pongo mal y no quiero hablar estando así”, fue la explicación que dio la conductora de Combate.

En diciembre pasado, Bal vivió un affaire con Flor Marcasoli mientras intentaba blanquear su relación con Laurita. Finalmente, el hijo de Carmen Barbieri se hizo cargo de su infidelidad, por lo que la pareja se separó.

Ahora resta saber si la rubia, ante su incomodidad, seguirá bailando junto a su ex. En caso de que decida alejarse de su pareja de baile, Marcelo Tinelli ya anunció que se le designará un nuevo bailarín para que siga en el certamen.