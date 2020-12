País LMNeuquen diputado Un diputado se abstuvo de votar porque fue presionado por Canosa

"No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas", señaló el legislador Daniel Julio Ferreyra, por la provincia de Jujuy, del FdT.







Daniel Julio Ferreyra, diputado por la provincia de Jujuy por el Frente de Todos, denunció en medio del debate por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue presionado por la periodista Viviana Canosa, luego de haber hablado a favor de aquellas mujeres que recurren a esa práctica, por lo que se abstuvo de votar.

"No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas", expresó el legislador. Precisamente, horas antes, la conductora había manifestado tanto en sus redes como en su programa que iría a buscar a los diferentes diputados para que le den explicaciones del porque apoyaban ese proyecto e hizo un gran hincapié en Ferreyra. "Voy a ir casa por casa diputado, a la suya también. Den explicaciones. No se vendan, por Dios. ¡Tengan dignidad!! Usted está a favor de la billetera".

Ante estos comentarios, Ferreyra manifestó: "De ninguna manera podemos considerar democrático lo que me ha pasado a mi. Una periodista cotizada, cuando yo hablaba a favor de las mujeres que se ven obligadas a recurrir un aborto, no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley... No sé si la señora vendió alguna vez algo suyo por plata. A mí nunca me pudieron comprar. No tenía ningún derecho a decir que me habían comprado el voto". "Lamentablemente, si bien vivimos en democracia parece que no todos entienden lo que significa la palabra 'democracia', que es el respeto por el otro. El que piensa diferente no es un enemigo", reflexionó también y luego agregó: "Yo vi en el sepelio de Maradona un hincha de Boca abrazado a un hincha de River, llorando los dos. Nos está haciendo falta el abrazo de aquellos dos que piensan diferente".