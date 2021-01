Un docente en la mira por un posteo sexista y misógino

“Chicas no importa el color de la tanga para Año Nuevo, para aprobar los finales es sin tanga y en la casa de los profesores”, fue la frase que despertó la polémica. Tras la ola de críticas recibidas en su contra terminó cerrando su cuenta, no sin antes expresar un tibio pedido de disculpas: “(Fue) un chiste y copiado, ni siquiera mío”.

Además, el municipio solicitó al Instituto que “se expida ante estos acontecimientos y realice sanciones ejemplificadoras a fin de que esto no quede impune” y que haga algo con el misógino en cuestión.

Desde la Asociación por los Derechos Humanos de Mercedes aseguraron que “este tipo de expresiones no son solo un posteo, sino que forman parte de un historial cargado de odio, misoginia, xenofobia y violencia verbal”.

Embed REPUDIAMOS EL MACHISMO Desde COLECTIVA MERCEDES, manifestamos nuestro enérgico repudio ante el posteo sexista... Publicado por Colectiva Mercedes en Sábado, 2 de enero de 2021

El ¿descargo? del profesor

Por su parte, el profesor misógino Sebastián Barbará a través de las redes nuevamente señaló: “Esta vez, aclaré expresamente que era un chiste y copiado, ni siquiera mío, pero no fue suficiente. Lo compartí estrictamente con mi grupo de contactos para que personas que no me conocen, no sé, no me mal interpretaran". Sin embargo, a nadie pareció importarle lo que tenía para decir.

"Ya no sé qué le habrán agregado u ocultado a estas alturas, solo voy a decir que si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas y espero entienda la diferencia entre la ficción de una humorada y la realidad, que dice en lo que llevo de trayectoria nunca tuve problemas con quiénes fueron y son mis alumnos, que me conocen bastante más que quienes me están juzgando apresuradamente", expresó el docente cuyo cargo se encuentra en la cuerda floja.

“El sexismo NO es ninguna broma, es la matriz de las desigualdades y violencias”, aseguraron desde la organización Colectiva de Mercedes. Claro, es que en medio del cambio del paradigma sexista, ya no quedan lugar para estas "humoradas".