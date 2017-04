Un enfermo de esclerosis filmó su propio suicidio

Según publicó el diario El País, Arrabal decidió grabar su suicidio para reclamar la legalización de la eutanasia en España. “Ya no puedo ni levantarme de la cama ni acostarme, no puedo darme ni la vuelta. No puedo vestirme, desnudarme. No puedo limpiarme. No puedo comer ya solo. Cuando te diagnostican ELA, te dan la sentencia de muerte tal cual”, señala en la grabación Arrabal, que tenía 58 años, estaba casado y era padre de dos hijos.

90% Los pacientes que mueren a los 5 años del diagnóstico Los que enferman de ELA a una edad temprana y reciben excelente atención médica pueden sobrevivir. Tal es el caso del astrofísico Stephen Hawking, quien lleva 54 años enfermo.

“Me parece indignante que en este país no esté legalizado el suicidio asistido y la eutanasia. Me parece indignante que una persona tenga que morir sola y en la clandestinidad. Me parece indignante que tu familia se tenga que marchar de casa para no verse comprometida en el tema y acabar en la cárcel”, lamentaba el enfermo, que no tendría que hacer un suicidio asistido por su cuenta, sino que recibiría una medicación recetada por un profesional y moriría dulcemente. “Recuerda, hoy soy yo, pero en un futuro pueden ser tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus nietos o tú. Piénsalo”, señala Arrabal momentos antes de tomar una medicación que, en primer lugar, le sumió en un profundo sueño y, posteriormente, le provocó una paro cardiorrespiratorio.

Hace unos meses, Arrabal contó que quería suicidarse “con dignidad porque amaba vivir”. José Antonio creó una petición en Change.org pidiendo al Ministerio de Sanidad que lo dejaran morir en España a través de un suicidio asistido. “El artículo 143 del Código Penal me lo impide. ¿Por qué no podemos acabar nuestra vida de manera digna si esta se convierte en un infierno”, se preguntaba entonces.

No quería suponer un lastre para su familia ni esperar a que la degeneración que conlleva la enfermedad lo dejara completamente postrado. “Al estado en el que voy a quedar en poco tiempo no se le puede llamar vida”, señalaba Arrabal, que ya había luchado y superado en 2015 una enfermedad rara llamada hipereosinofilia.

“No hay ninguna cura, no hay nada. Y como mi vida es mía, elijo cómo y cuándo quiero morir”, decía Arrabal antes de morir.