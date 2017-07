Un equipo de plata armó la selección local de taekwondo

Las instancias finales fueron televisadas por TyC Sports y el nombre de Neuquén copó la señal de cable, por el coraje y la garra que pusieron las chicas neuquinas.

Y si de garra y coraje se trata, Guadalupe Schiavoni, una de las cinco integrantes del equipo, se llevó de manera simbólica la “medalla de oro al esfuerzo”. Es que la joven de 24 años tomó la difícil decisión de dejar por unos días a su pequeña hija Valentina de un año y ocho meses, para irse detrás de un sueño: saber si estaba en condiciones de volver a la competencia nacional. Y lo logró con creces al traerse la Copa de Plata junto a sus compañeras Luz Pisani, Melani Sánchez, Rosario Perazzo, Carol Velázquez y Tamara Fuentes.

“Me costó aceptarlo”, le dijo a LM Neuquén y agregó: “En el viaje me lloré todo y hasta me arrepentí de haberla dejado. Después, con la Copa asegurada, entendí que el esfuerzo valió la pena”, señaló la neuquina que entrena en la Escuela Taekwondo Elite, perteneciente a la Asociación El Temple de Centenario.

“Mi bebé se quedó con el papá, Pablo, que me alentó para que viajara. Y él aprovechó para estar más tiempo solo con la nena que, eso sí, cuando volví no me quería dejar más”, contó feliz y relajada.

“Guadalupe hizo un gran sacrificio. Separarse de su bebé fue traumático para ella pero lo superó y demostró que no tiene techo”, dijo por su parte el DT, Luis Vega.

La modalidad por equipos, a Tokio

La modalidad por equipos se presentará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ante el avance de la competencia, Neuquén pidió recibir al Argentino el año que viene en el Ruca Che.