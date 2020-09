Un ex director del Hospital se suma como voluntario médico

El ex director del Hospital de Plottier , Marcelo Di Peto, se sumará como voluntario al plantel de clínica médica de esa institución para colaborar y llevar algo de alivio al personal sanitario, tras el incremento de casos positivos de Covid-19 en esa localidad.

“Me ofrecí como voluntario desde que comenzó la pandemia. Trabajé en el viejo hospital, también en otras pandemias como la Gripe A, aunque no de eran de estas características. Pero sé del cansancio, del agotamiento de los colegas por eso me puse a disposición ante su director Francisco Facci para que cuente conmigo”, señaló Di Peto a LM Neuquén.

Señalo que se incorporará al plantel de internación de clínica médica cuando el director de Atención Médica, Rafael Palomino, así lo disponga.

Marcelo Di Peto- médico-concejal- Plottier.jpeg Gentileza

Dijo que cuando el gobernador Omar Gutiérrez lanzó la propuesta del voluntariado se agilizó el proceso. También coincidió con que “el personal reconociera que estaba agotado, por el desgaste de estos meses, cuando hay personal de licencia, apartados por ser factor de riesgo”. Al tiempo que agregó: “Me pone mal ver compañeros cansados de tanto trabajar, sé por lo que están pasando. No me molesta hacer guardias”.

Señaló que en Plottier murieron cinco personas por Covid-19, pero 270 lo hicieron también desde el inicio de la pandemia por otras razones, de ahí la necesidad de atender a todas las patologías de por sí.

El médico invitó a sus colegas que se desempeñen en la actividad privada o que estén retirados a que se sumen a este voluntariado ante este contexto de emergencia sanitaria. “Quiero instar al resto de los médicos jubilados o que estén en consultorios privados a que se sumen a la labor hospitalaria. La mayoría ha pasado por el sector público y sabe de la mística de los hospitales. Que se sumen, los va a rejuvenecer”, aseguró a LMN.

Indicó que toda experiencia que puedan aportar, además de especialidades con gran demanda, será bienvenida en el sistema público de salud local.