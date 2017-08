Un ex embajador dice que Timerman se reunió en Irán

Ahuad habló ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y contó que el encuentro se desarrolló en Aleppo y tuvo como objetivo negociar condiciones del memorándum con ese país por el atentado a la AMIA, causa que investigaba el ex fiscal Alberto Nisman. Siempre según la declaración del ex embajador, Timerman viajó desde el sector militar del aeropuerto de Damasco en un avión privado que le envió el líder del régimen sirio Bashar al-Assad. En ese momento, Ahuad estaba de vacaciones y debió volver a Damasco cuando le informaron de la visita de Timerman a Siria. Ahuad no viajó y contó en su declaración cómo se enteró: “A través de funcionarios sirios, con quienes mantenía una excelente relación, recibí comentarios de que Timerman se había reunido con el canciller sirio y con el canciller iraní Salehi, el embajador iraní en Damasco y el presidente sirio Al Assad” en Aleppo.

CFK

Una coartada que puede debilitarse

Es la primera vez que una prueba discute la versión de la ex mandataria y su ex canciller, en la causa por la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la mutual judía.