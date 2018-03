Según relató la mujer, todo comenzó a fines del año 2016 y se sostuvo durante el 2017. La damnificada narró que el hombre -que era su jefe- le dijo "¿Qué estás dispuesta a hacer para pasar a planta?", a lo que ella le respondió que no tenía problemas en trabajar más horas. Luego, la mujer se fue de vacaciones y, cuando volvió, en enero del año pasado, la situación se agravó.

La mujer realizó la denuncia correspondiente y allí describió las situaciones de acoso sexual: "Me dijo que quería que le mandara fotos desnuda, me mandaba mensajes, después me llamaba a la oficina, me tocaba la cola, me metía las manos en los pechos", relató, según el escrito judicial, entre otras situaciones.

El hecho fue denunciado públicamente hoy por la agrupación "Las estatales" de ATE, a través de un comunicado y afiches. "Ha sido denunciado por ejercer prácticas de violencia sexual, que cometía mientras "ofrecía" estabilidad laboral y acceso a la carrera administrativa en el Estado Provincial. Asimismo, coaccionaba a la mujer víctima bajo amenaza de pérdida de su fuente laboral", explicaron.

Denuncia funcionario provincial

Luego de la denuncia, el gobierno provincial decidió apartar al funcionario de su cargo e instruyó el sumario administrativo. "Se tomó contacto con la trabajadora y se puso a su disposición el equipo del Centro de Atención a la Víctima de Delito con sus profesionales psicólogas y abogados, así como la Subsecretaría de las Mujeres", agregaron fuentes oficiales.

LEÉ MÁS

Sean Penn, contra Donald Trump y las denuncias de acoso

Terror y exceso inapropiado